«Укрзализныця» должна получить финансовую поддержку от государства, чтобы обеспечить развитие железной дороги и обновление подвижного состава для повышения эффективности и сервиса перевозок.

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала "Украина 24".

«Разделение компании на отдельные вертикали в рамках крупного холдинга – мудрый подход. Но огромный вопрос следующий. Ок, мы поделили. И что мы делаем тогда с пассажирским сектором? Готово ли государство и готовы ли местные органы власти софинансировать поездки пассажиров как в рамках страны, так и на пригородных перевозках?",- сказал Емельян.

Он напомнил, что пассажирские перевозки являются убыточными и «Укрзализныця» покрывает их за счет прибыльных грузовых перевозок, в то время как государство не оказывает никакой поддержки, хотя в западных железнодорожных компаниях помощь от государства составляет миллиарды.

"Укрзализныця ежегодно декларирует убыток от пассажирских перевозок порядка 10-15 миллиардов гривен. Во многих других странах компании имеют многомиллиардные государственные вливания в обновление подвижного состава, а «Укрзализныця» получает ноль. Только в этом году впервые компания получит 3,9 миллиарда гривен для закупки новых 100 вагонов пассажирских и ремонта некоторых участков. Но это капля в море", - рассказал Омелян.

По его мнению, для развития УЗ компания должна прежде всего инвестировать в обновление подвижного состава – локомотивов, и инфраструктуру – пути, на которых на сегодня невозможно обеспечить нормальную скорость движения.

«Если мы будем перевозить по Украине со скоростью 20-30-10 километров в час, как сейчас бывает, если пассажирские поезда будут ездить со скоростью 40 километров в час, - это дорога в никуда, это скорость 19 века, но не 21-го», - пояснил Емельян.

Эксминистр подчеркнул, сегодня страны ЕС определяют железную дорогу как основной вид транспорта и инвестируют в ее развитие значительные средства. По его мнению, Украине следует также идти по этому пути.

«Я считаю, что совместно «Укрзализныця» с крупным и средним бизнесом Украины, который пользуется сервисом этой компании, должны штурмовать в хорошем смысле этого слова правительство. И требовать, что ребята, если вы хотите, чтобы железная дорога оставалась компанией номер один государственной Украины, если вы хотите, чтобы 5% ВВП, которые ежегодно связаны с этой компанией, были в нормальном состоянии, пожалуйста, давайте совместно разрабатываем программу на обновление подвижного состава железной дороги. Не на полгода, не на год, а на 5-10 лет вперед. И ее выполняем", - подытожил Омелян.

Ранее руководитель «Укрзализныци» Владимир Жмак сообщал, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство), а непрофильные активы (медучреждения, санатории, спортивные сооружения) будут выставлены на продажу или переданы в концессию. Кроме того, по его словам, УЗ планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен.

В свою очередь экс-премьер Владимир Гройсман заявил, что «Укрзализныця» нуждается в масштабном реформировании и финансовой поддержке от государства для проведения модернизации подвижного состава и инфраструктуры.