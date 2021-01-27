В зимнем выпуске Politique Internationale ‒ одного из наиболее авторитетных французских ежеквартальных политических альманахов, рассчитанных на профессиональную аудиторию, ‒ вышло интервью председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктора Медведчука.

Редакция этого альманаха о международных отношениях, более 40 лет издаваемого в Париже, озаглавила материал «Украина ‒ Россия: Посредник». Как сочли в Politique Internationale, именно это слово наиболее точно отражает ту роль, которую Медведчук играет в непростых отношениях между крупнейшими странами Восточной Европы.

Хотя Кембриджский словарь дает и более детальный перевод термина «Le go-between»: «Человек, который передает послания и говорит с теми, кто не может говорить друг с другом». И это определение удивительно точно характеризует позицию Медведчука и его роль в отношениях Украины и России, которую европейцы понимают очень хорошо.

Об уровне профессиональной дискуссии на страницах этого издания говорит то, что в зимний выпуск также вошли интервью и статьи еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, министра Франции по европейским делам Клемана Бона, начальника Генштаба Франции генерала Франсуа Лекуантра, президента Молдовы Майи Санду, экс-кандидата на пост Президента Республики Беларусь Светланы Тихановской и других европейских политиков, ученых-международников, философов.

Медведчук по просьбе Politique Internationale не только дал свою оценку мировым политическим событиям и французским государственным деятелям прошлого, но и исчерпывающе ответил на вопросы об Украине, интересующие европейскую политическую элиту. Приведем ключевые тезисы интервью: