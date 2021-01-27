Telegram-канал "Легитимный" сообщает, что в конце 2020 года министр юстиции Денис Малюська якобы заключил договоренности с Юрием Иванющенко, Иваном Аврамовым и Арменом Горловским касательно рынка "Столичный".

Но после того как информация вышла в публичное пространство, отмечает Telegram-канал, не может отказаться от взятых обязательств, передает Знай.

"По их указаниям, "архитектор новых тюрем" в ручном режиме начал отменять регистрационные действия, чтобы помочь в захвате известного киевского рынка "Столичный", — пишет Telegram-канал "Легитимный".

Сообщается, что в начале прошлого года на рынке появился новый директор — Рустем Абдукадыров, который начал вводить свои правила работы с арендаторами. По данным канала, с началом нового года обострился вопрос обязательств перед кредиторами и миноритарными акционерами.

По данным "Легитимного", информация об участии Малюськи во взятии контроля над рынком стала публичной после того, как ситуация со "Столичным" привлекла внимание украинских националистов, которые считают Иванющенко и Аврамова причастными к финансированию сепаратизма на востоке Украины.

С декабря активисты начали бессрочную акцию возле въезда на рынок, а в последние дни — и возле здания Минюста.

"Подчиненные Малюськи говорят, что министр уже был бы рад соскочить с обязательств и даже вернуть уплаченный аванс… Но новые партнеры его предупредили, что в таком случае "засунут ему аванс в одно место". Сложная ситуация у министра", — пишет "Легитимный".