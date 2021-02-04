Сегодня, 4 февраля, пройдет церемония прощания с Сергеем Проскурней

Как передает Politeka.net, об этом сообщила Ольга Стельмашевская на своей страничке в Facebook.

Сердце украинского театрального режиссера и продюсера остановилось на 64-м году жизни 1 февраля.

В последний путь знаменитого украинца проведут в Киеве, 4 февраля.



"Прощание с Человеком Театра, режиссером, продюсером, музыкантом - Сергеем Проскурней состоится в четверг, 4 февраля в Киеве:10:30 - 12:30 - церемония прощания, отпевания, молитвенный чин в Свято-Михайловский Златоверхий мужской монастырь (ул.Трехсвятительская). 13:30 - 14:30 - похорон на Байковом кладбище. Киевский крематорий. Специализированный зал в корпусе главного админздания рядом с парковкой (Ул. Байкова, 16)", - говорится в сообщении.

"На церемониях прощания будут соблюдены все карантинные нормы. Просьба всех соблюдать дистанцию, одевать защитную маску и использовать дезинфектор", - сообщила Стельмашевская.

Сергей Проскурня — театральный режиссер и продюсер. Лауреат премии Национального союза театральных деятелей Украины "Эксперимент" и имени Сергея Данченка. Один из создателей фестиваля "Червона рута".

поздней ночью сообщил бывший министр Культуры Украины.

"Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ. Я его называл наш Драматург… Сложно осознать масштабы событий, которых касалось сердце и креатив. Мой великий друг. Огромная потеря для меня и всех нас", — написал Нищук.

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