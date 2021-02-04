Санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK стали результатом зачистки неугодного власти информационного поля в Украине

Об этом в интервью каналу «RT Россия» заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

По словам политика, эти телеканалы предоставляли зрителям объективную информацию, а представителям всех политических сил и лидерам общественного мнения - площадку для выражения своей позиции.

«Поэтому, конечно, надо зачистить информационно-политическое вещание. Оно ему серьезно мешало все это время, рассказывая правду, общаясь и с простыми людьми, и с экспертами, и с политиками. Там как раз объективно говорилось обо всем том, что происходит. Поэтому надо было что-то делать», – объяснил действия власти Медведчук.

Он также напомнил о том, что во власти еще раньше предлагали «разобраться» с финансированием указанных каналов, однако никаких нарушений в рамках правового поля так и не нашли.

«Если мы вспомним, он (Президент. – Ред.) еще в 2019 году угрожал разобраться и с партией Медведчука, и с каналами, как они финансируются. Правда, он до сих пор так и не разобрался по одной простой причине: если бы разбирались, то была бы процедура, которая установлена законом. Если надо лишить лицензии канал и для этого есть основания, то Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания рассматривает этот вопрос, привлекает к ответственности. Должно быть два нарушения, после этого Нацсовет имеет право обратиться в суд относительно лишения лицензии», – сказал Виктор Медведчук и подчеркнул, что согласно действующему законодательству в Украине нет другого пути для лишения телеканала лицензии, а Президент в данном случае пошел по «преступному пути».

«Никакого права использовать эту статью, полномочий у Совета нацбезопасности и обороны не было, здесь он нарушил Конституцию, действующее законодательство. Я считаю, это преступно-неправомерные действия со стороны как членов совета, так и Президента, подписавшего указ», – заявил председатель Политсовета ОПЗЖ.

Медведчук считает, что из-за падения рейтинга действующей власти ее представители сейчас пытаются «закрыть рот всем неугодным». А в данном случае неугодной является партия «Оппозиционная платформа – За жизнь», которая согласно последним социологическим исследованиям по уровню доверия опережает «Слугу народа».

«Когда эта партия (ОПЗЖ. – Ред.) в течение нескольких месяцев прошлого года и в январе этого года лидирует по всем социологическим опросам, а партия «Слуга народа», в конце года занимавшая второе место, в январе перемещается на четвертое ‒ я думаю, вот эти все факторы и предопределили то, что с каналами надо что-то делать, надо делать что-то с партией, потому что она действительно стала уже сегодня лидером электорального доверия граждан Украины. И для того, чтобы не продолжался путь падения, в том числе и его личного (а авторитет его тоже обвалился, я по последним социологическим исследованиям прочитал ‒ баланс доверия и недоверия вначале был +34, сегодня -47, это все следствие того, что он делает), Зеленский решил закрыть рот всем неугодным», – отметил Медведчук.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что телеканалы, конструктивно и объективно критикующие нынешнюю власть, не являются основной причиной падения ее рейтинга. Он уточнил, что политики теряют доверие людей из-за того, что отказываются отвечать на важные для них вопросы.