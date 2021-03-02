Кабмин считает, что для популяризации вакцины от Covid-19, её следует предлагать популярным личностям
Об этом пишет "OBOZREVATEL".
Тема вакцинации от коронавируса сейчас является актуальной. Одни люди записываются на прием для получения вакцины, другие отказываются по разным причинам, а третьи не могут воспользоваться ею.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, все недоразумения с вакцинацией украинцев следует решать немедленно. Для этого правительство хочет популяризовать прививки от Covid-19. Кабинет министров заранее расширяет список лиц, могущих пройти вакцинацию в первых рядах.
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Для этого была составлена так называемая дорожная карта, призванная облегчить прививочный процесс, уточнил Максим Степанов.
Во вторник, 2 марта, информация об этом прозвучала на очередном брифинге.
Так, стало известно, что для дальнейшей прививочной кампании правительство выпустило приказ, касающийся распространению вакцинации. Теперь дорожная карта претерпела корректировку в списке лиц, которых будут прививать в первую очередь.
Оказывается, что существует неиспользованный остаток вакцин, которые нельзя хранить долго. Решение принятое Степановым разрешает использовать его рекламы вакцины. Остаток станут предлагать публичным людям, деятелям культуры и спорта, а также другим украинцам, имеющих общественное влияние.
Сама вакцина расфасована во флаконы по 10 доз. В течение шести часов она сохраняет свои свойства, после уже считается негодной.
Кстати, в Украине уже началась кампания по вакцинации. Первым стал черкасский медработник Евгений Горенко.
Напомним, в Харькове стартовала бесплатная вакцинация.
Как сообщала Politeka, одесские медики отказались от вакцинации.
Также Politeka писала, в Украине еще один регион вошел в "красную зону".