Кабмин считает, что для популяризации вакцины от Covid-19, её следует предлагать популярным личностям

Об этом пишет "OBOZREVATEL".

Тема вакцинации от коронавируса сейчас является актуальной. Одни люди записываются на прием для получения вакцины, другие отказываются по разным причинам, а третьи не могут воспользоваться ею.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, все недоразумения с вакцинацией украинцев следует решать немедленно. Для этого правительство хочет популяризовать прививки от Covid-19. Кабинет министров заранее расширяет список лиц, могущих пройти вакцинацию в первых рядах.

Для этого была составлена так называемая дорожная карта, призванная облегчить прививочный процесс, уточнил Максим Степанов.

Во вторник, 2 марта, информация об этом прозвучала на очередном брифинге.

Так, стало известно, что для дальнейшей прививочной кампании правительство выпустило приказ, касающийся распространению вакцинации. Теперь дорожная карта претерпела корректировку в списке лиц, которых будут прививать в первую очередь.

Оказывается, что существует неиспользованный остаток вакцин, которые нельзя хранить долго. Решение принятое Степановым разрешает использовать его рекламы вакцины. Остаток станут предлагать публичным людям, деятелям культуры и спорта, а также другим украинцам, имеющих общественное влияние.

Сама вакцина расфасована во флаконы по 10 доз. В течение шести часов она сохраняет свои свойства, после уже считается негодной.

Кстати, в Украине уже началась кампания по вакцинации. Первым стал черкасский медработник Евгений Горенко.

Напомним, в Харькове стартовала бесплатная вакцинация.

Как сообщала Politeka, одесские медики отказались от вакцинации.

Также Politeka писала, в Украине еще один регион вошел в "красную зону".