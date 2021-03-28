История со скандалом вокруг 8-летней блогерши Миланы Маханец и ее "возлюбленного" Паши Пая получила неожиданное продолжение

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Так, в субботу, 27 марта, из Instagram исчезли аккаунты несовершеннолетних блогеров, которые спровоцировали скандал своими недетскими отношениями в сети. Речь идет о 8-летней украинке Милане Маханец и 13-летнем Паше Пае.

По данным украинских СМИ, за день до этого, 26 марта, оба аккаунта были активны, а сейчас страницы уже недоступны. Причина исчезновения юных блогеров из Instagram пока что неизвестна. Отмечается, что профили детей могли удалить из соцсети либо сами дети, либо их родители, либо модераторы, если страница нарушает те или иные правила.

Также известно, что накануне Маханец пожаловалась на работу социальных служб в Instagram-stories. Она также пожаловалась, что родители Пая запретили им общаться.

"Где были социальные службы, когда я в пять лет спала с мамой на полу, и у нас не было денег хоть на одну кровать? Помогать надо было раньше... Забирать у меня любимых людей - это не помощь", - написала девочка.

Как известно, недавно в Украине разгорелся скандал из-за отношений 8-летней модели из Киева Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Дети открыто демонстрировали в Сети откровенные объятия и поцелуи, из-за чего пользователи выражали возмущение и требовали привлечь их родителей к ответственности. По данному факту полиция открыла уголовное производство.

Напомним, что в сети заметили важную деталь в скандале с малолетними блогерами: наказать мать не выйдет"

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