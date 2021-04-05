На Херсонщине скандал с гибелью журавлей в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" набирает обороты

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Украинскую природоохранную группу".

Так, по состоянию на 5 апреля стало известно, что родентициды, которые используют аграрии Херсонщины, убили уже две тысячи ерелітніх птиц.



"Скандал с гибелью журавлей "в" биосферном заповеднике "Аскания-Нова" действительно является едва ли не самым громким экологическим делом 2021 года. К большому сожалению, несмотря на отчаянные попытки работников заповедника спасти перелетных птиц, оказывается, что именно экологически бессознательная деятельность фермеров на окружающих заповедник землях приводит к гибели все новых и новых сотен редких видов перелетных птиц. И это несознательность, которая уже имеет явные признаки уголовного преступления", - говорится в сообщении природоохранной группы.

Также отмечается, что убытки, нанесенные государству, уже достигли более 6 млн грн.

В UNCG напомнили, что Украина - государство, через которое пролетают во время сезонных миграций миллионы особей различных видов перелетных птиц Центральной и Северной Европы. Некоторые из них зимуют на нашей территории, а другие - лишь останавливаются здесь на передышку и отправляются дальше. Украина стала стороной четырех международных конвенций, подписав которые она обязалась охранять мигрирующих птиц через ее территорию, или гнездящихся в стране.

"Эти обязательства были грубо нарушены. И, к сожалению, не впервые", - говорится в сообщении.

Также стало известно о причинах гибели птиц.

"Со 2 по 18 января было обнаружено 218 погибших серых журавлей, которые занесены в Красную книгу Украины. Убытки от этого достигли 3 миллиона 270 тысяч гривен. При патологоанатомическом исследовании птиц работники заповедника обнаружили признаки отравления. Все птицы погибли от отека легких и внутренних кровотечений, повлекших смерть в муках. Однако, на территории заповедной зоны птицы отравиться не могли, ведь это природная территория, на которой они останавливаются только на отдых и ночлег. Для того чтобы питаться, журавли совершают ежедневные вылеты на поля", - пояснили нам в организации.

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