Во Львове попрощались с погибшим в зоне ООС военнослужащим
Бойца 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Романа Галухи не стало 16 июня.
Проститься с военным пришли родные, друзья и близкие.
Похорон состоится в его родном городе Рави-Русской, сообщили в Львовской ОГА.
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Украинцы в сети выразили соболезнование маме, сестрам и близким Романа.
"Вечная память! Дай Бог сил родным пережить боль утраты", "Вечная память герою. Царство ему небесное. Сочувствие для мамы и сестер", "Соболезнования родным, пусть земля ему будет пухом", - писали в сети.
Ранее мы сообщали, что на Донбассе погибла украинская военная, которая защищала нашу мирную жизнь
Трагедия с военнослужащей произошла в среду, 9 июня, в районе проведения Операции объединеных сил.
Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.
Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".
Также Politeka писала, что украинских защитников атаковали на Донбассе, пули забрали жизнь бойца ВСУ: что известно о трагедии.