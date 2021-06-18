Во Львове попрощались с погибшим в зоне ООС военнослужащим

Бойца 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Романа Галухи не стало 16 июня.

Проститься с военным пришли родные, друзья и близкие.

Похорон состоится в его родном городе Рави-Русской, сообщили в Львовской ОГА.

Украинцы в сети выразили соболезнование маме, сестрам и близким Романа.

"Вечная память! Дай Бог сил родным пережить боль утраты", "Вечная память герою. Царство ему небесное. Сочувствие для мамы и сестер", "Соболезнования родным, пусть земля ему будет пухом", - писали в сети.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе погибла украинская военная, которая защищала нашу мирную жизнь

Трагедия с военнослужащей произошла в среду, 9 июня, в районе проведения Операции объединеных сил.

Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.

Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".

Также Politeka писала, что украинских защитников атаковали на Донбассе, пули забрали жизнь бойца ВСУ: что известно о трагедии.