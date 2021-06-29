2-летний и 3-летний мальчики выпали из окна, ведь взрослые их недоглядели. Инцидент произошел в селе Подгайцы Волынской области.
Об этом сообщили в Нацполиции Волынской области.
Сообщается, что дети во время игры оперлись на москитную сетку, которая не выдержала их веса. Из-за этого дети упали со второго этажа на асфальт.
Пострадавших срочно госпитализировали в ближайшую больницу. У одного из братьев обнаружили только царапины, у другого ушиб селезенки.
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Правоохранители открыли производство по ст. 128 УК (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Сейчас родолжается расследование инцидента.
Стоит отметить, что большинство случаев детского травматизма связаны с недосмотром взрослых. И недосмотр здесь не только в том, что малыш остается без внимания мамы или папы, но и в том, что открытые окна в квартире ничем не защищены.
Самый простейший оконный ограничитель - так называемая гребенка, с помощью которой окошко можно приоткрыть лишь на небольшую ширину.
Напомним, что 16-летний студент погиб, выпав с балкона.
Как сообщала Politeka, в Харькове пенсионер выпал из окна на 6-ом этаже.
Также Politeka писала, что одессит вышел в окно многоэтажного дома.