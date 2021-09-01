В рамках предусмотренного Deutsche Bahn реформирования убыточных для «Укрзализныцы» пассажирских перевозок, немцы пересмотрят цены на билеты.

Об этом сообщает UBR.

Представителей немецкой компании планируют допустить к непосредственному управлению УЗ уже в 2022 году. Многие эксперты раскритиковали план сотрудничества украинской и немецкой компании.

Аналитики считают, что оздоровить финансовое состояние госкомпании можно и своими силами, не расходуя деньги на привлечение иностранных специалистов. Эксперты предполагают, что предложенные немцами меры придут к исчезновению убыточных маршрутов и повышению цен на услуги.

Инфраструктурный эксперт Владислав Притоманов отметил, что благодаря советам DB, в Украине подготовят список маршрутов, которые нужно будет либо финансировать из бюджета, либо закрывать. По его словам, маршрут могут сохранить при нулевой доходности, а направления, наносящие убытки исчезнут.

Эксперт отметил, что нерентабельные поезда могут заменить автобусами, либо лишить людей возможности добираться в определенные уголки страны без частного транспорта. Сейчас наибольшие убытки приносят компании пригородные маршруты. От них могут отказаться в первую очередь. Местные власти, скорее всего, откажутся вкладывать деньги в работу электричек.

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