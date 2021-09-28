В Николаевской области произошла авария с микроавтобусом и двумя грузовиками, в которой четыре человека погибли, а еще семь получили травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции в Николаевской области.

По данным правоохранителей, авария произошла вечером 27 сентября на трассе Снигиревка – Калиновка, неподалеку от села Широкое. Водитель микроавтобуса Sprinter врезался в КАМАЗ с прицепом и DAF. В микроавтобусе было 11 человек. В аварии погиб 66-летний водитель микроавтобуса. Также погибли трое пассажиров. Среди них и подросток 15 лет. Среди пострадавших оказались семь пассажиров. Их возраст 29 – 47 лет. С различными травмами этих людей забрали в больницу.

Водители грузовиков не пострадали. Им 62 и 47 лет. Следователи квалифицировали происшествие по уголовной статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких лиц».

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Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей – десяти лет лишения свободы с лишением прав на три года. На место происшествия прибыли следователи, медики скорой помощи и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

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