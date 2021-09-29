Украинцев этой зимой ждут морозы, а с первыми серьезными «минусами» придется столкнуться уже в следующем месяце

Так, синоптики из Укргидрометцентра рассказали, что в целом погода в октябре будет максимально соответствовать климатической норме. Средние температуры по стране будут колебаться от +7 до +12 градусов. В Карпатах будет заметно прохладнее – от +6 до +7 градусов.

В свою очередь, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вазира Мартазинова в эфире Украинского радио рассказала, что уже в октябре украинцев ждут первые серьезные заморозки до -8 градусов. Такое похолодание придет в страну уже во второй половине месяца.

Климатолог добавила, что этой осенью украинцам стоит приготовиться и к более низким температурам.

В свою очередь, погода зимой будет очень переменчивой, отметила Мартазинова. Заметное похолодание начнется уже с ноября, и к концу стоит ждать морозов с показателями до -10 градусов. Новый год украинцы также будут встречать под минусовые температуры, однако наличие снега в этот день пока под вопросом.

В целом же климатолог отметила, что эта зима в Украине будет морозной, но не такой экстремальной как прошлая.

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