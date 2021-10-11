Некоторым украинским водителям грозят уголовные дела из-за авто - стало известно, чьи машины могут конфисковать.
Так, некоторые украинцы покупали старые авто в ЕС с поврежденными VIN-кодами. Известно, что легализовать такой автомобиль будет крайне сложно.
В некоторых случаях их могут даже конфисковать, а против владельцев начинают уголовные производства, об этом UBR рассказал юрист Иван Казачук.
Эксперт сообщил, что самостоятельную проверку VIN-номера нужно сделать еще до снятия автомобиля с учета.
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Для этого нужно просто посмотреть - есть ли все ли цифры, буквы и такие же они, как в техпаспорте. Также важно проверить VIN-номер на наличие посторонних вмешательств или ржавчины, которая не позволит эксперту в МРЭО проверить этот номер.
Ранее сообщалось, что полицейские будут проверять у украинцев сертификаты о вакцинации от COVID-19 по QR-коду.
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Для таких проверок специально разработали программное обеспечение, которое уже начали интегрировать на планшеты полицейских. С помощью программы полицейские смогут быстро проверить COVID-сертификат с Дії или сканировать бумажный его вариант.
Ожидается, что через несколько дней этот процесс полностью наладится и проверка сертификатов о вакцинации будет проходить примерно так, как сейчас это происходит с водительскими удостоверениями.
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