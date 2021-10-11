Под окнами многоэтажки нашли тело 33-летней женщины и двух малолетних детей - появились подробности трагедии.

Несчастье произошло в Москве, выяснилось, что погибшие при падении с высоты дети — 2018 и 2021 годов рождения, сообщает Telegram-канал SHOT.

Женщина взяла их на руки и выпрыгнула из окна - соседи услышали громкий крик и звук удара.

Управдом дома, где проживала семья, рассказал, что женщина жаловалась на одиночество и что у нее нет подруг и знакомых.

Муж постоянно был на работе, так как он военный.

Женщина оставила предсмертную записку - в ней говорилось, что женщина решила свести счеты с жизнью, но не может оставить в "тяжелом, угрюмом мире".

Ранее сообщалось, что в Киеве разыскивают 2-летнего ребенка и его отца - появились фото и подробности.

Пропал 2-летний Святослав Павленко, который находился вместе с отцом.

Известно, что мужчина нигде не трудоустроен, место жительства не установлено.

Приметы мальчика - рост 95 см, серо-голубые глаза; волосы светло-русые.

Ребенок одет в синие брюки, синюю кофту и коричневые ботинки.

Если у вас есть любая информация о местонахождении пропавших - сообщите, пожалуйста, на линию "102".

Напомним, что украинец бесследно пропал, полиция ищет любые зацепки.

Как сообщала Politeka, полиция разыскивает юного Дмитрия, юноши не было дома несколько недель.

Также Politeka писала, что украинка с особой приметой бесследно исчезла, поиски длятся уже три недели: что известно.