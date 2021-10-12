В Украине планируют установить спецкамеры, которые будут "ловить" нарушителей карантина - появятся они в Киеве и Харькове или Днепре.
Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает ТСН.ua.
"То есть в автоматическом режиме считывается количество людей, которые проходят вдоль камеры или зоны ее действия, и сколько из них в масках, сколько придерживаются дистанции", - объянил он.
Спецкамеры могут запустить уже 1 ноября этого года.
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Ранее мы рассказывали, что в Украине вспыхнули карантинные бунты. В частности, жители Одесчины вышли на протест против закрытия школ. Родители учеников потребовали отменить "дистанционку" и вернуть обычные занятия.
Несколько десятков человек собрались возле Килийского городского совета с плакатами, которые гласили: «Верните детей за парты», «Нет дистанционному обучению».
Напомним, что карантинные бунты прокатились с новой силой, кадры
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