Среди бела дня в Киеве в ботсаду имени Гришко напали на женщину, гулявшую по парку с коляской - неизвестный мужчина держал в руках деревянную биту.
Неизвестный подошел сзади к женщине и нанес ей несколько ударов битой по голове. Об этом сообщает "Информатор". Журналистка Ольга Корешкова, дочь пострадавшей, рассказала детали произошедшего.
По словам Ольги, инцидент произошел около 11:00. Ее мать гуляла по парку с коляской, когда мужчина позади начал бить ее битой по голове. Женщина растерялась и обернулась, закрывая лицо руками. Пока она кричала, злоумышленник ударил ее еще два раза и сбежал. Пострадавшая тоже побежала, она кричала, пока ее не заметили прохожие.
Журналистка добавила, что ее матери в больнице наложили швы и сделали МРТ, из-за травм она потеряла много крови. Она уточнила, что на голове нет трещин и не произошло кровоизлияние — ее спасла шапка, но удары, нанесенные после того, как она слетела, очень глубокие.
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По словам пострадавшей женщины, она получила около 6 ударов. Лицо мужчины она не запомнила, он был в капюшоне. Спортивного телосложения, высокий и накачанный.
Женщина работает няней и была в ботсаду на прогулке вместе с ребенком. К счастью, малыш не пострадал.
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