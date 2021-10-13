В селе Луполово Кировоградской области школу построили более 55 лет назад, но для школьников на теплую уборную денег до сих пор не нашлось.

Потому ученики и учителя вынуждены пользоваться туалетом на улице. Некоторые дети боятся в него ходить и терпят весь день, а денег на нормальную уборную нет сообщает Obozrevatel.

В 1965 году построили эту школу и туалет внутри здания не предусмотрели. И вот уже больше 55 лет ученики и преподаватели вынуждены ходить в уличную уборную. Там учатся 59 детей из сел Луполово, Михайловка и Кошаро-Александровка.

Туалет в школе - это яма 2-2,5 метра, над которой лежит бетонная плита с дырами. Между дырами сделали перегородки, но двери там не поставить – так что кабинок как таковых нет.

При этом туалет построили так, что его невозможно почистить.

Дети боятся туда ходить, а одна из учениц рассказала, что когда училась в младших классах, увидела в туалете змею и с тех пор не подходит туда близко.

Сейчас ученики молодишх классов так же ходят в туалет на улице, а вот зимой пользуются биотуалетами – их купили и обслуживают за деньги родителей.

Напомним, что школьников заставили копать картошку вместо уроков, разгорелся скандал.

Как сообщала Politeka, в украинской школе разразился скандал из-за туалета.

Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.