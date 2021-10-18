В скором времени в Украину нагрянет «бабье лето», а перед ним погода знатно поиграет на нервах украинцев, атакуя страну дождями и похолоданием.

Как передает Politeka.net, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник дожди ворвутся в Украину с Севера. Осадки ожидаются в Черниговской, Сумской, Киевской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях. Температура в этих регионах поползет вниз – до 10 градусов.

В остальных областях будет облачно, но без осадков. На Западе и в центральных областях ожидается около 10-12 градусов, а на Востоке – примерно 11-14 градусов. На Юге температурный режим будет более приятным. Там столбики термометра прогреются до 13-16 градусов.

При этом ночью во всех регионах будет холодно – до 1-5 градусов.

Отметим, что уже в четверг в Украину нагрянет «бабье лето». Солнечная погода и потепление до 16-18 градусов обрадует украинцев и даст им возможность насладиться золотой осенью. Потепление задержится в Украине на несколько дней.

Напомним, что в Украину ворвутся дожди и температурные скачки: к чему готовиться.

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