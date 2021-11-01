За год индекс борща вырос на 5,52%. И теперь чтобы приготовить украинское национальное блюдо на четырех человек надо потратить 65,16 грн.

Такие данные опубликовал в своем исследовании Офиса эффективного регулирования .

Согласно документу, больше всего выросла стоимость овощей. Так в сравнении с прошлым годом свекла подрос в цене на 62,43%, морковь - 35,01%, капуста - 34, 87%. Мясо также изменилось в цене - подорожало на 4,49% поэтому даже удешевление картофеля и сметаны. в среднем, на 8% не повлияла на общую стоимость украинского национального блюда.

В 2021 году украинские аграрии сообщили о рекордных урожаях, однако цены на продукты продолжают расти. По мнению экспертов, главная причина-подорожание на природный газ и электроэнергию.

По данным Государственной службы статистики, с начала года уже значительно выросли цены на некоторые группы продуктов. Так на 30% повысились ценники на масло, овощи и сахар. Хлеб, мука и крупы подорожали на 13%. И, как предупреждают эксперты, это не последние повышения цен.

Индекс борща-неофициальный способ оценки покупательной способности потребителей и оценка подорожания продуктов.

Напомним, цена поднимется почти в два раза: подорожание незаменимого продукта ждет украинцев

Как сообщала Politeka, налог на недвижимость взлетит вслед за минималкой, подробности.

Также Politeka писала, что украинцы будут платить за газ по новым тарифам.