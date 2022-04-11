Батальон "Архангела Михаила" под руководством ветерана АТО Михаила Маймана отобрал у кадыровцев технику. В руки украинских защитников попала бронемашина "Тигр". Видео опубликовали в Telegram "Mayman News/бат. Архангела Михайла".

На соответствующем видео украинские защитники показали, как приводят в порядок теперь уже свой "Тигр", что послужит Вооруженным силам Украины. Бойцы передали "привет" главе Чечни Рамзану Кадырову.

"Дон-г**дон, привези мне еще пару машин. Пи***асов твоих ху**ить будем", – сказал военный в процессе мытья машины.

Стоит отметить, что общие потери российских оккупантов в Украине составляют 19,5 тыс. человек, 725 танков, 154 самолета, 137 вертолетов.



Напомним, миф о том, что россияне своих не бросают, окончательно разрушен.

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