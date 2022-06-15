Канцлер Германии несет ответственность за гибель украинцев в войне с россией, считает советник.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью изданию Bild резко раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца. По словам советника, канцлер несет ответственность за гибель украинских детей и солдат, так как именно он тормозит поставки тяжелого вооружения в Украину.

"Господин Шольц, вы несете ответственность за наших погибших солдат и мирных жителей. Каждый день погибают дети, каждый день мы теряем 100 солдат, потому что вы не даете нам тяжелого оружия. Украинская армия сильна, мы могли бы разгромить россиян и вытеснить их из нашей страны, но нам нужно оружие", - заявил Арестович.

Отметим, что Украина остро нуждается в боеприпасах и вооружении, о чем неоднократно сообщалось правительству ФРГ. Канцлер Олаф Шольц публично обещал дальнейшие поставки, но Германия пока их не сделала.

Германия за два месяца не поставила Украине почти никакого оружия

Германия свела к минимуму военную поддержку Украины. В период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило только две партии оружия от немецкого правительства.

В середине мая Германия направила 3000 противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия. Другая партия немецкого вооружения прибыла в Украину в середине апреля. Там были запчасти для пулеметов, запалы, детонирующие шнуры, рации, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

Последняя поставка зенитных и противотанковых средств состоялась 25 марта. Она включала 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет "Стрела".

Напомним, Нож в спину и поджог: движение сопротивления набирает обороты в Мариуполе, что известно.

Как сообщала Politeka, "До сих пор не хотел этого": Путин может решиться объявить мобилизацию, названы сроки

Также Politeka писала, что Сопротивление ВСУ в Северодонецке рушит планы оккупантов: британская разведка выдала детали.