Сьогодні, 4 лютого, пройде церемонія прощання з Сергієм Проскурнею

Як передає Politeka.net, про це повідомила Ольга Стельмашевська на своїй сторінці в Facebook.

Серце українського театрального режисера і продюсера зупинилося на 64-му році життя 1 лютого.

В останню путь знаменитого українця проведуть у Києві, 4 лютого.



"Прощання з людиною театру, режисером, продюсером, музикантом - Сергієм Проскурнею відбудеться у четвер, 4 лютого у Києві:10:30 - 12:30 - Церемонія прощання, відспівування, Молитовний чин у Свято-Михайлівський Золотоверхий чоловічий монастир (вул.Трьохсвятительська). 13:30 - 14:30 - похорон на Байковому цвинтарі. Київський крематорій. Спеціалізований зал в корпусі головної адмінбудівлі поруч з паркуванням (вул.Байкова, 16)", - йдеться в повідомленні.

"На церемоніях прощання будуть дотримані всі карантинні норми. Прохання всіх дотримуватися дистанції, одягати захисну маску і використовувати Дезінфектор", - повідомила Стельмашевська.

Сергій Проскурня - театральний режисер і продюсер. Лауреат премії Національної Спілки театральних діячів України" експеримент " та імені Сергія Данченка. Один з творців фестивалю"Червона рута".

пізньої ночі повідомив колишній міністр культури України.

"Це був не просто режисер, видатний культурний діяч, філософ. Я його називав наш Драматург... складно усвідомити масштаби подій, яких стосувалося серце і креатив. Мій великий друг. Величезна втрата для мене і всіх нас", - написав Нищук.

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