Кабмін вважає, що для популяризації вакцини від Covid-19, її слід пропонувати популярним особистостям
Про це пише "OBOZREVATEL".
Тема вакцинації від коронавірусу зараз є актуальною. Одні люди записуються на прийом для отримання вакцини, інші відмовляються з різних причин, а треті не можуть скористатися нею.
За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, всі непорозуміння з вакцинацією українців слід вирішувати негайно. Для цього уряд хоче популяризувати щеплення від Covid-19. Кабінет Міністрів заздалегідь розширює список осіб, які можуть пройти вакцинацію в перших рядах.
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Для цього була складена так звана дорожня карта, покликана полегшити прищеплювальний процес, уточнив Максим Степанов.
У вівторок, 2 березня, інформація про це прозвучала на черговому брифінгу.
Так, стало відомо, що для подальшої прищепної кампанії уряд випустив наказ, що стосується поширенню вакцинації. Тепер Дорожня карта зазнала коригування в списку осіб, яких будуть прищеплювати в першу чергу.
Виявляється, що існує невикористаний залишок вакцин, які не можна зберігати довго. Рішення прийняте Степановим дозволяє використовувати його в якості вакцини. Залишок стануть пропонувати публічним людям, діячам культури і спорту, а також іншим українцям, які мають суспільний вплив.
Сама вакцина розфасована у флакони по 10 доз. Протягом шести годин вона зберігає свої властивості, після вже вважається непридатною.
До речі, в Україні вже почалася кампанія з вакцинації. Першим став Черкаський медпрацівник Євген Горенко.
Нагадавши, у Харкові стартувала безкоштовна вакцинація.
Як повідомляла Politeka, одеські медики відмовилися від вакцинації.
Також Politeka писала, в Україні ще один регіон увійшов до"Червоної зони".