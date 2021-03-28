Історія зі скандалом навколо 8-річної блогерки Мілани Маханець та її "коханого" Паші Пая отримала несподіване продовження

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, у суботу, 27 березня, з Instagram зникли акаунти неповнолітніх блогерів, які спровокували скандал своїми недитячими стосунками в мережі. Мова йде про 8-річну українку Мілану Маханець і 13-річного Пашу Пая.

За даними українських ЗМІ, за день до цього, 26 березня, обидва аккаунта були активні, а зараз сторінки вже недоступні. Причина зникнення юних блогерів з Instagram поки що невідома. Зазначається, що профілі дітей могли видалити з соцмережі або самі діти, або їхні батьки, або модератори, якщо сторінка порушує ті чи інші правила.

Також відомо, що напередодні Маханець поскаржилася на роботу соціальних служб в Instagram-stories. Вона також поскаржилась, що батьки Пая заборонили їм спілкуватися.

"Де були соціальні служби, коли я в п'ять років спала з мамою на підлозі, і у нас не було грошей хоч на одне ліжко? Допомагати треба було раніше... Забирати у мене улюблених людей - це не допомога", - написала дівчинка.

Як відомо, нещодавно в Україні розгорівся скандал через стосунки 8-річної моделі з Києва Мілани Маханець і 13-річного блогера Паші Пая. Діти відкрито демонстрували в мережі відверті обійми і поцілунки, через що користувачі висловлювали обурення та вимагали притягнути їхніх батьків до відповідальності. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

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