На Житомирщині сталася жахлива НП з дітьми
Як передає Politeka.net, подробиці повідомили у відділі комунікацій поліції області.
Пожежа виникла в господарській споруді одного з домогосподарств, що належить 61-річній пенсіонерці.
15 і 13 річні хлопчики спробували ліквідувати загоряння - хлопці намагалися витягнути з приміщення газовий балон, але він вибухнув.
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"В результаті обидва отримали термічні опіки і госпіталізовані в спеціалізоване відділення обласної лікарні", - йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, в Україні триває пожежонебезпечний період.
Рятувальники закликають громадян бути свідомими і суворо дотримуватися правил безпечної життєдіяльності в цей період.
Зокрема, мова йде про відповідальну поведінку під час перебування в природних екосистемах, а також відпочинку в лісових масивах і на відкритих територіях. Адже за статистикою основною причиною виникнення пожеж в екосистемах є людська діяльність.
Нагадаємо, що потужна пожежа спалахнула в продуктовому магазині Харкова.
Як повідомляла Politeka, пожежа сталася біля села Дніпровське Чернігівського району.
Також Politeka писала, що у Білгороді-Дністровському загорілася будівля, в якій розташований склад.