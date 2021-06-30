На Житомирщині сталася жахлива НП з дітьми

Як передає Politeka.net, подробиці повідомили у відділі комунікацій поліції області.

Пожежа виникла в господарській споруді одного з домогосподарств, що належить 61-річній пенсіонерці.

15 і 13 річні хлопчики спробували ліквідувати загоряння - хлопці намагалися витягнути з приміщення газовий балон, але він вибухнув.

"В результаті обидва отримали термічні опіки і госпіталізовані в спеціалізоване відділення обласної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, в Україні триває пожежонебезпечний період.

Рятувальники закликають громадян бути свідомими і суворо дотримуватися правил безпечної життєдіяльності в цей період.

Зокрема, мова йде про відповідальну поведінку під час перебування в природних екосистемах, а також відпочинку в лісових масивах і на відкритих територіях. Адже за статистикою основною причиною виникнення пожеж в екосистемах є людська діяльність.

Нагадаємо, що потужна пожежа спалахнула в продуктовому магазині Харкова.

Як повідомляла Politeka, пожежа сталася біля села Дніпровське Чернігівського району.

Також Politeka писала, що у Білгороді-Дністровському загорілася будівля, в якій розташований склад.