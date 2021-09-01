У рамках передбаченого Deutsche Bahn реформування збиткових для» Укрзалізниці " пасажирських перевезень, німці переглянуть ціни на квитки.
Про це повідомляє UBR.
Представників німецької компанії планують допустити до безпосереднього управління УЗ вже в 2022 році. Багато експертів розкритикували план співпраці української та німецької компанії.
Аналітики вважають, що оздоровити фінансовий стан держкомпанії можна і своїми силами, не витрачаючи гроші на залучення іноземних фахівців. Експерти припускають, що запропоновані німцями заходи прийдуть до зникнення збиткових маршрутів і підвищення цін на послуги.
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Інфраструктурний експерт Владислав Притоманов зазначив, що завдяки радам DB, в Україні підготують список маршрутів, які потрібно буде або фінансувати з бюджету, або закривати. За його словами, маршрут можуть зберегти при нульовій прибутковості, а напрямки, що завдають збитків зникнуть.
Експерт зазначив, що нерентабельні поїзди можуть замінити автобусами, або позбавити людей можливості добиратися в певні куточки країни без приватного транспорту. Зараз найбільші збитки приносять компанії приміські маршрути. Від них можуть відмовитися в першу чергу. Місцева влада, швидше за все, відмовиться вкладати гроші в роботу електричок.
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