У Львівській обласній дитячій клінічній лікарні Охматдит помер новонароджений хлопчик

Дитина прожила всього два тижні, і батьки звинувачують лікарів в його загибелі. Мама і тато пережили справжній кошмар – нетверезі лікарі, жорстоке поводження і хамську поведінку.

Деталі трагедії батьки розповіли у виданні "Діло".

25-річну Ірину Вдовичин привезли в клінічний перинатальний центр на 35 тижні вагітності і провели кесарів розтин. 12 серпня народився здоровий малюк і їх збиралися вже виписувати, але 16 серпня хлопчикові стало погано. Як розповіла мама малюка, він народився вагою в 2500 кг і 46 см, повністю здоровий.

На шостий день малюк з'їдав вже 30 мл і почав набирати вагу. 16 серпня його принесли мамі в палату і почали готувати до виписки. В обід жінка помітила, що малюк сам не свій, а животик у нього роздутий.

Медперсонал на зауваження мами дитини не звертав увагу, займався випискою людей, поки не прийшла нічна зміна о 20 годині, але було вже пізно. О 21: 00 вони почали малюка лікувати, він був уже в критичному стані. Лікар прийшов близько першої години ночі і була без рукавичок і маски, з брудними руками, від неї було чутно перегаром. Зі шлунка у малюка йшла кров. Йому давали сильні антибіотики.

До ранку стан не змінився, і вони викликали Охматдит.

Лікарі Охматдиту сказали, що у дитини інфекція і проблеми з кишечником, хоча при народженні ніяких проблем зі здоров'ям не було. Батьки припустили, що інфекцію могли занести в дитячому відділенні. Медики дали 5% гарантії, що малюк виживе.

Вона додала, що сина помістили в крайній бокс біля дверей і замотали в старі лікарняні пелюшки, а її речі, в тому числі і теплі – не взяли. Ліки, підгузники і глюкоза, які батьки віддавали лікарям, постійно кудись зникали.

Мама бачила дитину живою останній раз 26 серпня і стверджує, що вона була в задовільному стані, трохи з жовтизною. У лікарні їм відмовилися видати тіло малюка.

"У суботу я повинна була поховати дитину, але сина мені віддали тільки в понеділок. І це при тому, що я двічі дзвонила і домовлялася, що ми приїдемо. Коли в понеділок приїхала за тілом, то жахнулася. Це гірше, ніж гараж. Навколо бігають щури. Дитина не була оброблена, замотана в моторошні ганчірки для підлоги, а навколо суцільне звалище. Зі мною спілкувалися матами", - розповіла Ірина Вдовичин.

Батьки не розуміють, що сталося і чому лікарі не стежили за станом новонародженого. У поліцію вони звертатися не стали, так як не вірять в те, що це щось дасть.

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