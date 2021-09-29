Українців цієї зими чекають морози, а з першими серйозними "мінусами" доведеться зіткнутися вже в наступному місяці

Так, синоптики з Укргідрометцентру розповіли, що в цілому погода в жовтні буде максимально відповідати кліматичній нормі. Середні температури по країні коливатимуться від + 7 до + 12 градусів. У Карпатах буде помітно прохолодніше-від + 6 до + 7 градусів.

У свою чергу, завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокового прогнозу погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Вазіра Мартазінова в ефірі Українського радіо розповіла, що вже в жовтні українців чекають перші серйозні заморозки до -8 градусів. Таке похолодання прийде в країну вже в другій половині місяця.

Кліматолог додала, що цієї осені українцям варто приготуватися і до більш низьких температур.

У свою чергу, погода взимку буде дуже мінливою, зазначила Мартазінова. Помітне похолодання почнеться вже з листопада, і до кінця варто чекати морозів з показниками до -10 градусів. Новий рік українці також зустрічатимуть під мінусові температури, однак наявність снігу в цей день поки під питанням.

В цілому ж кліматолог зазначила, що ця зима в Україні буде морозною, але не такою екстремальною як минула.

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