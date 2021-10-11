Деяким українським водіям загрожують кримінальні справи через авто-стало відомо, чиї машини можуть конфіскувати.
Так, деякі українці купували старі авто в ЄС з пошкодженими VIN-кодами. Відомо, що легалізувати такий автомобіль буде вкрай складно.
У деяких випадках їх можуть навіть конфіскувати, а проти власників починають кримінальні провадження, про це UBR розповів юрист Іван Казачук.
Експерт повідомив, що самостійну перевірку VIN-номера потрібно зробити ще до зняття автомобіля з обліку.
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Для цього потрібно просто подивитися-чи є всі цифри, букви і такі ж вони, як в техпаспорті. Також важливо перевірити VIN-номер на наявність сторонніх втручань або іржі, яка не дозволить експерту в МРЕВ перевірити цей номер.
Раніше повідомлялося, що поліцейські перевірятимуть в українців сертифікати про вакцинацію від COVID-19 за QR-кодом.
Про це повідомила прес-служба МВС.
Для таких перевірок спеціально розробили програмне забезпечення, яке вже почали інтегрувати на планшети поліцейських. За допомогою програми поліцейські зможуть швидко перевірити COVID-сертифікат з Дії або сканувати паперовий його варіант.
Очікується, що через кілька днів цей процес повністю налагодиться і перевірка сертифікатів про вакцинацію буде проходити приблизно так, як зараз це відбувається з водійськими посвідченнями.
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