В Ужгороді в одній зі шкіл міста учням видали їжу в канцелярських файлах - тому міська рада і правоохоронці вже почали перевірку.

Інцидент стався в школі № 6 імені с. Гренджі-Донського. Користувачі соцмереж відзначають, що це вже не вперше дітей годують неякісно.

Про це повідомили у спільноті "Ужгород кримінальний".

Очевидці опублікували фотографії, як у школі № 6 ім. В. з Гренджі-Донського в Ужгороді дітям видали млинці у файлах для документів, що небезпечно для здоров'я. Також очевидці стверджують, що таке в навчальному закладі трапляється не вперше. Там часто годують дітей холодною їжею з найдешевших продуктів харчування.

У міськраді розбираються з ситуацією, якщо будуть виявлені порушення в організації харчування учнів у цьому навчальному закладі міста, то винуватці понесуть відповідальність.

Провести перевірку в школі прокуратура не може, тому що це прерогатива управління освіти. Але на інцидент вже звернули увагу і з'ясують, яка ситуація з організацією харчування.

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