В Україні планують встановити спецкамери, які будуть "ловити" порушників карантину - з'являться вони в Києві та Харкові або Дніпрі.

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє ТСН.иа.

"Тобто в автоматичному режимі зчитується кількість людей, які проходять уздовж камери або зони її дії, і скільки з них в масках, скільки дотримуються дистанції", - пояснив він.

Спецкамеры можуть запустити вже 1 листопада цього року.

Раніше ми розповідали, що в Україні спалахнули карантинні бунти. Зокрема, жителі Одещини вийшли на протест проти закриття шкіл. Батьки учнів зажадали скасувати "дистанціонку" і повернути звичайні заняття.

Кілька десятків людей зібралися біля Кілійської міської ради з плакатами, які свідчили: «поверніть дітей за парти», «ні дистанційного навчання».

Нагадаємо, що карантинні бунти прокотилися з новою силою, кадри

Як повідомляла Politeka, українців налякали посиленими правилами карантину: "Без COVID-сертифіката або ПЛР-тесту не зможуть відвідувати..."

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