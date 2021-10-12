В Україні планують встановити спецкамери, які будуть "ловити" порушників карантину - з'являться вони в Києві та Харкові або Дніпрі.
Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє ТСН.иа.
"Тобто в автоматичному режимі зчитується кількість людей, які проходять уздовж камери або зони її дії, і скільки з них в масках, скільки дотримуються дистанції", - пояснив він.
Спецкамеры можуть запустити вже 1 листопада цього року.
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Раніше ми розповідали, що в Україні спалахнули карантинні бунти. Зокрема, жителі Одещини вийшли на протест проти закриття шкіл. Батьки учнів зажадали скасувати "дистанціонку" і повернути звичайні заняття.
Кілька десятків людей зібралися біля Кілійської міської ради з плакатами, які свідчили: «поверніть дітей за парти», «ні дистанційного навчання».
Нагадаємо, що карантинні бунти прокотилися з новою силою, кадри
Як повідомляла Politeka, українців налякали посиленими правилами карантину: "Без COVID-сертифіката або ПЛР-тесту не зможуть відвідувати..."
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