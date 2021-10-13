Серед білого дня в Києві в ботсаду імені Гришка напали на жінку, що гуляла по парку з коляскою - невідомий чоловік тримав у руках дерев'яну биту.

Невідомий підійшов ззаду до жінки і завдав їй кілька ударів битою по голові. Про це повідомляє "Інформатор". Журналістка Ольга Корешкова, дочка постраждалої, розповіла деталі події.

За словами Ольги, інцидент стався близько 11: 00. Її мати гуляла по парку з коляскою, коли чоловік позаду почав бити її битою по голові. Жінка розгубилася і обернулася, закриваючи обличчя руками. Поки вона кричала, зловмисник вдарив її ще два рази і втік. Постраждала теж побігла, вона кричала, поки її не помітили перехожі.

Журналістка додала, що її матері в лікарні наклали шви і зробили МРТ, через травми вона втратила багато крові. Вона уточнила, що на голові немає тріщин і не стався крововилив — її врятувала шапка, але удари, нанесені після того, як вона злетіла, дуже глибокі.

За словами постраждалої жінки, вона отримала близько 6 ударів. Обличчя чоловіка вона не запам'ятала, він був в капюшоні. Спортивної статури, високий і накачаний.

Жінка працює нянею і була в ботсаду на прогулянці разом з дитиною. На щастя, малюк не постраждав.

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