У селі Луполове Кіровоградської області школу побудували понад 55 років тому, але для школярів на теплу вбиральню грошей досі не знайшлося.

Тому учні та вчителі змушені користуватися туалетом на вулиці. Деякі діти бояться в нього ходити і терплять весь день, а грошей на нормальну вбиральню немає, повідомив Obozrevatel.

У 1965 році побудували цю школу і туалет всередині будівлі не передбачили. І ось вже більше 55 років учні та викладачі змушені ходити у вуличну вбиральню. Там навчаються 59 дітей із сіл Луполове, Михайлівка та Кошаро-Олександрівка.

Туалет в школі - це яма 2-2, 5 метра, над якою лежить бетонна плита з дірами. Між дірами зробили перегородки, але двері там не поставити – так що кабінок як таких немає.

При цьому туалет побудували так, що його неможливо почистити.

Діти бояться туди ходити, а одна з учениць розповіла, що коли вчилася в молодших класах, побачила в туалеті змію і з тих пір не підходить туди близько.

Зараз учні молодишх класів так само ходять в туалет на вулиці, а ось взимку користуються біотуалетами – їх купили і обслуговують за гроші батьків.

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