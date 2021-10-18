Незабаром в Україну нагряне "бабине літо", а перед ним погода знатно пограє на нервах українців, атакуючи країну дощами і похолоданням.
Як передає Politeka.net, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в понеділок дощі увірвуться в Україну з півночі. Опади очікуються в Чернігівській, Сумській, Київській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Температура в цих регіонах поповзе вниз - до 10 градусів.
В інших областях буде хмарно, але без опадів. На Заході і в центральних областях очікується близько 10-12 градусів, а на Сході – приблизно 11-14 градусів. На півдні температурний режим буде більш приємним. Там стовпчики термометра прогріються до 13-16 градусів.
При цьому вночі у всіх регіонах буде холодно - до 1-5 градусів.
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Відзначимо, що вже в четвер в Україну нагряне «бабине літо». Сонячна погода і потепління до 16-18 градусів обрадує українців і дасть їм можливість насолодитися золотою осінню. Потепління затримається в Україні на кілька днів.
Нагадаємо, що в Україну увірвуться дощі і температурні скачки: до чого готуватися.
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