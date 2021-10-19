Погода в Україні продовжить засмучувати українців низькими температурами і несподіваними дощами, проте вже через пару днів в країну нагряне «бабине літо».

Як повідомляє Politeka.net, в Укргідрометцентрі зазначають, що у вівторок, 19 жовтня, дощі атакують Україну з іншого боку. Якщо в понеділок опади спостерігалися в північних регіонах, то у вівторок дощі прогнозують в східних областях. Згідно з прогнозом, дощі очікуються в Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях. В інших регіонах буде сонячно.

Температура у вівторок буде трохи нижче, ніж днем раніше. Наприклад, у південних областях похолодає до 11-13 градусів. Такий же температурний режим очікується в східних регіонах. А ось на заході буде 10-12 градусів.

Найхолодніше у вівторок буде в Київській, Чернігівській та Рівненській областях. Там температура опуститься до 9 градусів.

Відзначимо, що вже в четвер в Україні сильно потеплішає. Температура підніметься до комфортних 16-18 градусів, а сонячна погода дозволить українцям насолодитися «бабиним літом».

Додамо, що зима в Україні, згідно з прогнозами, буде нестабільною. Українців чекають морози, снігові бурі, а також відлига і дощі. Температурні гойдалки будуть мучити жителів України протягом всієї зими.

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