В Днепропетровской области работают 20 крупных промышленных предприятий, из них 14 – металлургические. Недавно возобновил работу прокатный цех одного из металлургических заводов области. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

Цех стоял в простое с начала года из-за ремонтных работ. Сейчас там уже начали производить продукцию для украинских предприятий. Есть все необходимые материалы, энергетические ресурсы. В настоящее время мощности предприятия загружены на 100%, в цех вышли все рабочие. Они работают в три смены.

Ранее мы сообщали, что линия военных столкновений отодвинута от Днепропетровской области и теперь проходит по территории Херсонской. Об этом заявил глава ВА Кривого Рога Александр Вилкул в эфире телемарафона. Так, по его словам, под контроль Украины перешли более 15 населенных пунктов. На данный момент там идут работы по восстановлении инфраструктуры, в первую очередь линии ЛЭП.

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