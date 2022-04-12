Как пишет Politeka.net, украинцы уже 48-е сутки защищают свою землю от российских оккупантов. Недавно удалось освободить северную часть Украины от врагов, после чего весь мир увидел военные преступления, которые совершали оккупанты. Президент Владимир Зеленский рассказал об одном из россиян, у которого поднялась рука тронуть младенца, передает "Украинская правда".
"И даже младенец! Об этом просто страшно говорить. Но это правда, это было.
Установлена даже личность, этот российский вояка Бычков. Из Пскова. Десантник или спецназовец, отправлявший товарищам видео. Видео того, что он делает с младенцем. Как он издевается над младенцем!
Вот такой российский военный. "Защитник" детей. Вот такая "спецоперация", которую спланировали в Москве. Вот такова история борьбы за "русский мир". Вот с таким теперь будет ассоциироваться русская армия, русские десантники. Из Пскова", - сказал Зеленский.
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