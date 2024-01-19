Мобилизация в Украине продолжается, военнослужащая "Руна", которая служит уже шесть лет, заявила, что защитникам на фронте необходима подмена.

Мобилизация в Украине продолжается, между тем "Руна" рассказала, что не осуждает тех мужчин, от которых больше пользы в тылу.

Например, те, которые ищут и пригоняют машины, или занимаются волонтерской деятельностью в разгар мобилизации в Украине.

"Я за то, чтобы была уже какая-то подмена, хотя бы частично, потому что сейчас не хватает людей, особенно в пехоте. На самом деле, я не знаю, как поощрять мужчин. Сколько здоровенных кабанов гуляет, и их вообще не интересует, что там происходит. Я понимаю, что у каждого дома дети, семьи, но ведь и у военных тоже есть семьи, дети, и им тоже хочется на какой-то праздник попасть домой», – заявила «Руна».

Также военнослужащая добавила, что ей неприятно слышать и видеть, что многие отказываются идти защищать страну во время мобилизации в Украине, потому что "просто не хотят".

"то есть много силовых структур, есть тцкашники - что они не могут заменить?

Это же тренированные мужественные мужчины, которые могут уже страну защищать, они работают на Государство, присягу давали, психологически стойкие, знают как владеть оружием и могут уже заменить тех очень долго на фронте, а они вылавливают тех кто никогда оружие в руках не держал...",

"Призвать на замену представителей ТЦК и Мунварты.

Не знаю как в других городах, а в моем, это молодые крепкие хлопы, уже вооруженные. И их очень много. Это будет облегчение военным на позициях",

"Но у меня один крошечный вопрос!? Где все кадровые военные, которые в 35-40 лет вышли на пенсию?...", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: chromadske.

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