Такой вариант выпечки будет очень насыщенным и заменит привычную выпечку, которую вы ранее покупали, так как обновленный рецепт вас приятно удивит, рассказывает автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt.
Ингредиенты:
Для основания:
- Мука – 260 г
- Сахар – 60 г (для более сладкого основания добавьте больше)
- Какао – 40 г
- Разрыхлитель – 0.5 ч.л.
- Соль – щепотка
- Масло – 180 г
Для сырной массы:
- Кисломолочный творог 5% – 600 г
- Яйца – 3 шт
- Сахар – 100-130 г (по вкусу)
- Ванильный сахар – 10 г
- Сметана 20% – 2-3 ст.л. (если у вас более жирный творог, сметана не нужна)
Приготовление:
Смешайте муку, сахар, какао, разрыхлитель и соль в большой миске. Добавьте холодное масло и перетрите все в крошку. Можно использовать вилку, ножи или просто руками, чтобы масло равномерно распределилось по сухим ингредиентам.
Большую половину крошки высыпьте в форму диаметром 20-22 см и разровняйте, слегка утрамбовывая, чтобы получилось равномерное основание. В большой миске взбейте творог, сахар и ванильный сахар до однородности. Лучше всего использовать блендер, чтобы масса стала гладкой.
Добавьте яйца и продолжайте взбивать, пока масса не станет однородной. Если творог не слишком жирный, добавьте сметану и снова хорошо взбейте. Вылейте готовую творожную массу на основание из крошки в форме.
Сверху посыпьте оставшейся крошкой, равномерно распределяя ее по всей поверхности и слегка утрамбовывая. Разогрейте духовку до 180 градусов.
Поставьте форму в духовку и выпекайте примерно 50 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой: если она выходит сухой, ватрушка готова. После выпекания оставьте ватрушку в духовке до полного охлаждения.
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