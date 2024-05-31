Резать и подавать ватрушку лучше всего полностью охлажденной, оставьте ее в холодильнике на несколько часов или на ночь, чтобы она полностью остыла и приобрела нужную форму.

Такой вариант выпечки будет очень насыщенным и заменит привычную выпечку, которую вы ранее покупали, так как обновленный рецепт вас приятно удивит, рассказывает автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt.

Ингредиенты:

Для основания:

Мука – 260 г

Сахар – 60 г (для более сладкого основания добавьте больше)

Какао – 40 г

Разрыхлитель – 0.5 ч.л.

Соль – щепотка

Масло – 180 г

Для сырной массы:

Кисломолочный творог 5% – 600 г

Яйца – 3 шт

Сахар – 100-130 г (по вкусу)

Ванильный сахар – 10 г

Сметана 20% – 2-3 ст.л. (если у вас более жирный творог, сметана не нужна)

Приготовление:

Смешайте муку, сахар, какао, разрыхлитель и соль в большой миске. Добавьте холодное масло и перетрите все в крошку. Можно использовать вилку, ножи или просто руками, чтобы масло равномерно распределилось по сухим ингредиентам.

Большую половину крошки высыпьте в форму диаметром 20-22 см и разровняйте, слегка утрамбовывая, чтобы получилось равномерное основание. В большой миске взбейте творог, сахар и ванильный сахар до однородности. Лучше всего использовать блендер, чтобы масса стала гладкой.

Добавьте яйца и продолжайте взбивать, пока масса не станет однородной. Если творог не слишком жирный, добавьте сметану и снова хорошо взбейте. Вылейте готовую творожную массу на основание из крошки в форме.

Сверху посыпьте оставшейся крошкой, равномерно распределяя ее по всей поверхности и слегка утрамбовывая. Разогрейте духовку до 180 градусов.

Поставьте форму в духовку и выпекайте примерно 50 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой: если она выходит сухой, ватрушка готова. После выпекания оставьте ватрушку в духовке до полного охлаждения.

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