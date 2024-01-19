Программа компенсаций за уничтоженное войной жилье была запущена в мае 2023 года в Украине.

Кабинет министров Украины установил ограничение комментаций относительно площади жилья, которое было уничтожено в результате войны. Это касается как квартир, так и домов усадебного типа, а также садовых или дачных домов. Об этом говорится в правительственном постановление №39 от 16 января.

Согласно нововведению, компенсацию будут выплачивать не более чем за:

150 квадратных метров для квартир;

200 квадратных метров для частных, садовых или дачных домов.

При наличии дополнительной площади компенсация будет учтена, но выплачена позже. Эта информация будет занесена в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества и может быть использована для получения компенсации через репарационные средства или другие источники, если это предусмотрено соответствующими нормативно-правовыми актами.

Программа компенсаций за уничтоженное войной жилье была запущена в мае 2023 года в Украине, где владельцы поврежденного жилья получают компенсацию до 200 тысяч гривен на ремонт. С декабря начались выплаты на капитальный ремонт поврежденной жилой недвижимости и максимальные суммы составляют 350 тысяч гривен для квартир и 500 тысяч гривен для частных домов.

Программа также расширилась на тех, кто жил в общей собственности. Для этого совладельцы должны подать одно совместное заявление, и после его рассмотрения будет определена сумма компенсации для каждого из них.

С полученным жилищным сертификатом можно приобрести новое жилье или объединить его с другими сертификатами для совместного приобретения недвижимости. Однако для использования сертификатом нужно прекратить право собственности на уничтоженный объект после получения сертификата каждым совладельцем.

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