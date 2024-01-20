Проезд в метро Киева может быть повышен, стало известно о рентабельной стоимости.

Так, в Киеве могут вчетверо повысить тариф на проезд в метро.

Как сообщил директор метрополитена, экономически обоснованный тариф на проезд в Киев превышает 30 гривен.

Директор Киевского метрополитена Виктор Брагинский заявил, что экономически обоснованный тариф на проезд в метро составляет более 30 гривен.

Брагинский также напомнил, что тариф на проезд в метро последний раз поднимался в 2018 году.

"В 2018-м у нас были расходы на электроэнергию 466 млн, хотя мы первое коммунальное предприятие, работающее напрямую с энергорынком, покупает электроэнергию по государственному тарифу, то есть по минимальным ценам, без посредников. В 2024 году мы должны оплатить 1,6 млрд», – сообщил директор метрополитена.

В то же время он добавил, что во время войны увеличивать цены на проезд не планируется, поэтому финансирование на расходы метрополитена будет уходить из бюджета города.

В настоящее время стоимость поездки в столичном метро составляет 8 гривен.

Украинцы в комментариях отреагировали на новость о рентабельной стоимости проезда в метро Киева:

"А в Харькове весь общественный транспорт, до сих пор бесплатный…",

"А почему общественный транспорт должен быть прибыльным транспортом?

"Это что, частный транспорт, который создал человек своим умом? Это общественный транспорт, директором которого является человек, который ставят, а затем меняют другого директора и общественный бюджетный коммунальный транспорт должен полностью оплачиваться из бюджета города, а они деньги выделены на транспорт из бюджета уже хотят себе присвоить",

"Время повышать цены...".

Источник: "LB.ua".

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