Гороскоп Таро на 20 января с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака уже здесь.

Ваш ежедневный гороскоп на 20 января составлен астрологами.

Узнайте, что ждет вас в этот день.

Ваше чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь, 20 января, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет вашему знаку зодиака чтение одной карты Таро? Читай дальше.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 20 января.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Двойка Мечей, перевернутая.

Вам предстоит принять важное решение? Что за спешка?

Если на вас оказывают давление, заставляя сделать выбор, не имея времени подумать, то это красный флаг, на который вам нужно обратить внимание.

Никто не может заставить вас делать то, что вам неудобно, поэтому работайте в соответствии со своим графиком.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Десятка Пентаклей.

Хорошие вещи грядут на вашем пути, на что указывает эта карта Таро.

Даже если вам кажется, что ничего серьезного не произошло, оглянитесь вокруг своей жизни и увидите все богатство, которое вы накопили за это время.

Хорошие друзья, ваше здоровье и ваша способность быть независимыми и счастливыми — все это можно считать благословением.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Пятерка Мечей, перевернутая.

Вздохните с облегчением, худшее уже позади. Несмотря на то, что вам все еще может казаться, что остатки трудного времени все еще сохраняются в вашей жизни, вы преодолели препятствие, и теперь вам легче наверстать упущенное время.

Не сокрушайтесь о прошлом, трудно оглянуться назад и осознать все потери, с которыми вы только что столкнулись. Но это освободит место для лучших вещей в вашей жизни, и по этой причине вам следует с нетерпением ждать этого.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Девятка Кубков.

Разрешите себе делать маленькие дела, которые приносят вам радость. Не прожорливо и не слишком эгоистично побаловать себя время от времени.

На самом деле, это полезно для души и дает вам повод с нетерпением ждать. Зачем еще вам нужно выполнять всю эту тяжелую работу, если в ней нет ничего и для вас?

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Восьмерка Мечей.

Старый образ мышления трудно сломать. Как и плохой привычке, требуется время, чтобы перекалибровать свои мысли. Возможно, вы захотите вести дневник, чтобы узнать, каковы ваши шаблоны поведения, и стать более осведомленными.

Когда вы обнаружите, что повторяете определенную фразу или двигаетесь в направлении, которое вам всегда кажется проблематичным, найдите момент и сделайте паузу, чтобы помочь вам переосмыслить этот момент.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Солнце.

Даже когда кажется, что тьма дня сильнее вашей способности преодолеть трудности, в конце каждой тучи всегда есть светлая полоса.

Свет в конце туннеля сияет, чтобы быть видимым для вас. Вы увидите, что вся работа того стоила.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Суд в перевернутом положении.

Приняв решение, постарайтесь не сомневаться в себе. Это нормально — задаваться вопросом, стоило ли вам поступить по-другому.

Но вы делаете лучшее из того, что у вас есть в данный момент. Итак, просто работайте со своей текущей ситуацией и осознайте, что все будет хорошо, несмотря ни на что.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Тройка Жезлов.

Не каждая цель, которую вы ставите перед собой, является хорошей. Возможно, у вас были правильные намерения, когда вы решили, что хотите достичь определенного уровня успеха в определенной области вашей жизни, но теперь, когда вы начали, вы понимаете, что это не для вас.

И это совершенно нормально. Что вам нужно сделать, так это просто признать, что вы допустили ошибку, и выбрать новую цель, которая вам больше подходит.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Дурак, перевернутая.

Вы, наконец, осознаете важность замедления. Вы не всегда хотите спешить вперед, потому что чувствуете, что у вас нет времени.

Какой смысл в этом проекте, если вы не можете наслаждаться путешествием? Главное — наслаждаться процессом и по-настоящему находиться в настоящем моменте.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Девятка Жезлов.

Вы обладаете грацией и храбростью воина, способного противостоять жизненным проблемам.

Страх больше не овладевает вашим сердцем. Вы прекрасный пример того, как выглядят решительность и мастерство.

Другие восхищаются вашей стойкостью и считают вашу силу чем-то достойным восхищения и достойным подражания в своей жизни.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернутая.

Незнание того, что нас ждет в будущем, может показаться препятствием на пути к успешному будущему, но не позволяйте тому, что вы не можете контролировать, мешать вам позитивно думать о следующем этапе вашей жизни.

Каждый должен с чего-то начинать. Так что поднимите подбородок. Маленькими шажками, пока вы во всем разбираетесь.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Двойка Жезлов.

Время решает все, и когда вы готовы направить свою жизнь в новом направлении, просто удивительно, как перед вами открываются двери.

Вам просто нужно постучать и посмотреть, что вам доступно. Как говорится Рыбы: «Просите и получите»

Источник: yourtango.

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