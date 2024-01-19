Перед покупкой устройства следует консультироваться с компанией, которой платите за электроэнергию, для получения рекомендаций по подходящим моделям.

Экономия на оплате счета за электроэнергию составляет более 260 грн и может быть осуществлена ​​легально и без нарушений. Чтобы воспользоваться этими экономиями, нужно обратиться к поставщику электроэнергии и установить двухтарифный счетчик "день-ночь". Это позволит платить вдвое меньше потребленной электроэнергии в течение ночи.

Двухзонные счетчики работают на двух разных тарифах, в зависимости от времени суток. Так, ночной период с 23:00 до 7:00 оплачивается по тарифу вдвое ниже, чем днем. Текущий тариф в Украине составляет 2,64 грн/кВтч, а ночной тариф определен на уровне 1,32 грн/кВтч.

Для установки двухзонного счетчика можно приобрести устройство самостоятельно или обратиться к поставщику электроэнергии. Стоимость таких счетчиков составила в среднем 3000–4000 грн в 2023 году.

Перед покупкой устройства следует консультироваться с компанией, которой платите за электроэнергию, для получения рекомендаций по подходящим моделям. Также сам поставщик возьмет на себя установку счетчика, его регистрацию и укладку "двухтарифного" договора с потребителем.

Для установки нового счетчика нужно подать заявление, предъявив паспорт, ИНН и действующий договор на поставку электроэнергии. Оплатить услугу установки нового счетчика, приобрести само устройство и провести процедуру установки у поставщика электроэнергии. Мастер от сети заменит счетчик с распломбированием старого и опломбированием нового. В завершение работ следует требовать акт.

Источник: OBOZ.UA

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