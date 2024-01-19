Базовый размер денежной помощи составляет 4415 гривен, но эта сумма может увеличиться при определенных условиях.

Граждане Украины продолжают получать денежную помощь от разных благотворительных организаций. Одна из таких организаций, Дукат/Cash for Refugees, оказывает единовременную денежную помощь части украинцев.

Базовый размер денежной помощи составляет 4415 гривен, но эта сумма может увеличиться при определенных условиях.

Организация оказывает денежную помощь вдовам и вдовцам из Бучанского района, проживающих в объединенных территориальных общинах, таких как Ирпень, Буча, Гостомель, Бородянка, Немешаево, Дмитровка и Макаров.

Важно отметить, что при наличии соответствующих документов, организация может увеличить размер денежной помощи для отдельных семей.

Для получения денежной помощи нужно соответствовать следующим критериям:

Получить статус вдовы или вдовца после 24 февраля 2022 года. Содержать детей до 13 лет или пожилых людей старше 65 лет. быть зарегистрированным (прописанным) или иметь статус внутренне перемещенного лица на территории Бучанского района.

Для подачи заявки на получение денежной помощи следует заполнить анкету, указав основные данные и добавляя необходимые документы, такие как фотокопии паспорта, свидетельства рождения ребенка, свидетельства о браке и другие. Также необходимо предоставить номер банковской карты или IBAN для осуществления финансовых выплат.

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