Граждане Украины продолжают получать денежную помощь от разных благотворительных организаций. Одна из таких организаций, Дукат/Cash for Refugees, оказывает единовременную денежную помощь части украинцев.
Базовый размер денежной помощи составляет 4415 гривен, но эта сумма может увеличиться при определенных условиях.
Организация оказывает денежную помощь вдовам и вдовцам из Бучанского района, проживающих в объединенных территориальных общинах, таких как Ирпень, Буча, Гостомель, Бородянка, Немешаево, Дмитровка и Макаров.
Важно отметить, что при наличии соответствующих документов, организация может увеличить размер денежной помощи для отдельных семей.
Для получения денежной помощи нужно соответствовать следующим критериям:
- Получить статус вдовы или вдовца после 24 февраля 2022 года.
- Содержать детей до 13 лет или пожилых людей старше 65 лет.
- быть зарегистрированным (прописанным) или иметь статус внутренне перемещенного лица на территории Бучанского района.
Для подачи заявки на получение денежной помощи следует заполнить анкету, указав основные данные и добавляя необходимые документы, такие как фотокопии паспорта, свидетельства рождения ребенка, свидетельства о браке и другие. Также необходимо предоставить номер банковской карты или IBAN для осуществления финансовых выплат.
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