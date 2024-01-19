20 января в церковном календаре – день памяти святого Евтимия Великого.

По старому церковному календарю в этот день, 20 января, христиане отмечали праздник Собор Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя.

Иоанн Предтеча - это пророк, который предсказал рождение Спасителя, а позднее крестил Иисуса.

20 января нужно выпить с утра святой воды, которую набрали на Крещение, наши предки верили, что благодаря такому ритуалу день пройдет удачно.

В народном календаре дата известна под названиями Евтимов день или Ефим Зимний.

Крестьяне обращали внимание на погоду, чтобы понять, какой будет Масленица.

Также начинался зимний мясоед, в это время с 20 января и до Масленицы играли свадьбу и зазывали сватов.

Данный период называли «свадебными» неделями.

Существуют запреты 20 января, например, нельзя пить много алкогольным напитков, потому что весь год будете без денег.

Нельзя ругаться матом и ссориться с родными.

Также наши предки считали этот день плохим для посадки комнатных растений.

Приметы 20 января

Если в небе яркое солнце в полдень - к ранней весне.

Снег идет весь день - продержится он до Масленицы.

Утренний туман предвещает хороший урожай хлеба.

Южный ветер - к хорошему урожаю хлеба.

Источник: ТСН.

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