20 января в церковном календаре – день памяти святого Евтимия Великого.
По старому церковному календарю в этот день, 20 января, христиане отмечали праздник Собор Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя.
Иоанн Предтеча - это пророк, который предсказал рождение Спасителя, а позднее крестил Иисуса.
20 января нужно выпить с утра святой воды, которую набрали на Крещение, наши предки верили, что благодаря такому ритуалу день пройдет удачно.
В народном календаре дата известна под названиями Евтимов день или Ефим Зимний.
Крестьяне обращали внимание на погоду, чтобы понять, какой будет Масленица.
Также начинался зимний мясоед, в это время с 20 января и до Масленицы играли свадьбу и зазывали сватов.
Данный период называли «свадебными» неделями.
Существуют запреты 20 января, например, нельзя пить много алкогольным напитков, потому что весь год будете без денег.
Нельзя ругаться матом и ссориться с родными.
Также наши предки считали этот день плохим для посадки комнатных растений.
Приметы 20 января
Если в небе яркое солнце в полдень - к ранней весне.
Снег идет весь день - продержится он до Масленицы.
Утренний туман предвещает хороший урожай хлеба.
Южный ветер - к хорошему урожаю хлеба.
Источник: ТСН.
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