В сентябре 2023 года мужчина успешно прошел медицинское освидетельствование, на основании которого он был признан годным к военной службе, но не стал мобилизоваться.

В Волынской области мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации, и ему было назначено наказание. По судебному решению мужчина, получивший повестку, отказался от военной службы, аргументируя это возможностью начать службу в армии весной. Об этом речь идет в приговоре Киверцовского районного суда Волынской области.

Согласно приговору суда, в сентябре 2023 года мужчина успешно прошел медицинское освидетельствование, на основании которого он был признан годным к военной службе. После этого он получил вызов для призыва с боевой повесткой, согласно которой должен был появиться в Территориальном центре квалификации для отправки на военную службу, но отказался от этого.

Во время судебного процесса мужчина признал свою вину и объяснил, что не посетил военкомат из-за своей обязанности ухаживать за больной матерью. Он также добавил, что возможно мобилизуется в Вооруженные силы Украины весной.

"Суд отмечает, что, хотя обвиняемый выразил намерение получить повестку повторно, с 19 декабря 2023 года (дата предыдущего судебного заседания) до следующего судебного заседания, состоявшегося 10 января 2024 года, это намерение так и не было воплощено в жизнь, отмечая отсутствие достаточного времени для появления в Региональном территориальном центре квалификации, - указано в документах дела.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к трем годам лишения свободы. Этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

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