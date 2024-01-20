Большинство видов круп в Украине могут постепенно стабилизироваться в стоимости в течение следующего года. По словам специалистов, объемы посева под эти продукты значительно увеличились, и на данный момент на рынке наблюдается избыток товаров. Стало известно, что будет с ценами на четыре категории круп в Украине.

Глава Международной ассоциации гречки и эксперт аграрного рынка Сергей Громовой утверждает, что цены на гречку точно не поднимутся. Такая же ситуация прогнозируется и для пшеничных, кукурузных и гречневых круп.

По словам эксперта, гречка будет доступна для розничных продаж за 21-25 гривен за килограмм.

"В прошлом году площади засева гречки увеличились с 80 000 гектаров до 120 000 гектаров, что привело к хорошему урожаю и резкому снижению цены. Если и будет рост цен на гречку, то, возможно, только в конце 2024 года, если сельхозпредприятия снизят площади под ней в новом сезоне. Это возможно, поскольку многие не получили запланированную прибыль», - отметил Громовой.

Он прогнозирует, что украинцам следует готовиться к стабильным ценам на другие виды круп: пшеничную, кукурузную, пшенку. Эксперт добавляет, что проблем для выращивания этих продуктов нет, и их количества на рынке уже больше, чем достаточно.

Напомним, в Украине цены на некоторые овощи продолжают расти с началом нового года. Тем не менее, цены на тепличный томат постепенно уменьшаются.

Хотя импортная продукция дешевеет, томаты стоят украинцам немного больше, чем в начале января 2023 года, хотя за последнюю неделю их стоимость уменьшилась на 17%.

Источник: Телеграф.

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