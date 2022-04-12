Как пишет Politeka.net, украинцы уже 48-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время враг понес большие потери и бежал с северного направления. Спикер СБУ Артем Дехтяренко рассказал о новых задержаниях коллаборантов в Украине.
"СБУ продолжает разоблачать предателей и коллаборантов по всей Украине
Одна из главных задач, которую перед своими агентами ставят спецслужбы РФ – это сбор данных о силах ВСУ и Теробороны.
СБУ активно этому противодействует, и только за последние дни имеем следующие результаты:
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В Николаевской области:
задержан местный житель, который предоставлял оккупантам разведданные о дислокации подразделений ВСУ и корректировал ракетные обстрелы.
В Донецкой области:
СБУ задержала еще троих коллаборантов. Все они передавали врагу позиции украинских войск, расположение блокпостов и т.д.
В Луганской области:
сотрудники СБУ ликвидировали деятельность агентурной сети РФ, которая собирала и передавала российскому куратору сведения о расположении ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы.
В Запорожской области:
спецназовцы СБУ задержали жителя региона, корректировавшего вражескую артиллерию по позициям ВСУ.
Всех агентов и коллаборантов задержали. С ними производится соответствующая работа", - было сообщено в публикации.
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