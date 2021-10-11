Стоит прислушаться и контролировать перемены в организме!

Многими специалистами в ходе исследования симптоматики коронавируса установлено, что более, чем в половине случаев заражения, симптомов практически нет.

Симптомы легкой формы коронавируса озвучили для украинцев в Министерстве здравоохранения, их список был опубликован на странице министерства в Facebook.

Вирус SARS-CoV-2 распространяется в микроскопических частицах жидкости, выделяемых больным человеком во время кашля, чихания, разговора, пения или тяжелого дыхания и попадает на слизистые носа, рта, либо глаз другого человека.

Симптомы легкой формы коронавируса: лихорадка до 38 градусов; насморк или заложенность носа; головная боль; боль в горле и в мышцах; кашель; желудочно-кишечные проявления (тошнота, рвота, диарея) без признаков обезвоживания; вялость, а также искажение обоняния (дизосмия), вкуса (дизгевзия) или потеря обоняния (аносмия), вкуса (авгезия).

Отмечается, что все инфицированные могут совершенно по-разному переносить болезнь. Вирус постоянно мутирует, поэтому не воспринимайте этот список, как полный перечень. При этом состояние пациента может ухудшаться.

Напомним, карантин официально ужесточили по всей Украине.

Как сообщала Politeka, как будет работать транспорт и магазины в случае локдауна.

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